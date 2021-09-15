Поддержать семью и материнство!

Все понимают: в наше трудное время, когда из-за пандемии сократилось количество рабочих мест, государство обязано помочь нашим женщинам. Ведь именно они главная жертва сегодняшнего кризиса. Вот что думает по этому поводу лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Нас было бы 500 миллионов!

Сегодня все приводят расчеты специалистов о том, что если бы не Октябрьский переворот 1917 года, если бы не людоедская политика большевиков, то нас сегодня было не менее 500 млн человек — здоровых и счастливых. ЛДПР об этом говорит уже треть века. Она была первой партией в России, составившей программу решения демографической проблемы в стране.

О тяжелейшем положении с рождаемостью я говорю с момента образования ЛДПР. Но тогда нас власть слушать не стала. И в 90-е годы русские вымирали целыми деревнями, поселками и городами.

В 1991 году нас было 150 млн, а к 2021 стало уже 146 млн (и это вместе с воссоединившимся с Россией Крымом и получением российского гражданства десятками тысяч жителей Донбасса, Южной Осетии и Абхазии). Из них свыше 40 млн — пенсионеры.

Что делать?

Сейчас ситуация меняется. Однако все делается медленно, нерешительно, а любая разумная инициатива перемалывается в труху шестернями бюрократического механизма.

Я уверен, первоочередными мерами, которые смогут в ближайшее время переломить ситуацию, должны стать: увеличение месячной платы патронатным семьям, оплата семье найма няни (если нет свободных мест в детских садах) и материальное стимулирование рождаемости в тех регионах, где смертность выше всего (в том числе и серьезно увеличивая размер материнского капитала).

А еще я считаю, что следует уговаривать женщину не делать аборт, не убивать будущую жизнь. Пусть она родит. И если откажется от ребенка (ведь разные бывают обстоятельства в жизни), то надо заплатить ей серьезную сумму на восстановление здоровья, а ребенка передать в детские учреждения.

Недавно ЛДПР выступила с новой инициативой: государство должно обеспечить женщинам восстановление здоровья после родов.

Пресс-служба ЛДПР /

Любви и радости

Без роста рождаемости у России нет будущего. Но я понимаю, что родить и воспитать ребенка — очень нелегко. И поэтому уверен, что только государственная поддержка семьи и материнства сможет реально помочь нашему народу преодолеть демографический кризис. А уж женщины непременно откликнуться на такую заботу о себе. И в государстве будет больше детей и крепких семей.

Во все времена женщина была и остается символом красоты и нежности, добра и жизненной мудрости, душевной щедрости и удивительного терпения. Благодаря женской доброте и заботе в наших домах так уютно, а в России царят спокойствие и стабильность.

Я восхищаюсь вашим умением оставаться всегда прекрасными и очаровательными и вдохновлять мужчин на новые достижения и победы.

От всего сердца желаю женщинам России и нашим соотечественницам за рубежом теплой семейной обстановки, любви, достатка, душевного равновесия и радости!

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