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«Талибан» допустил возможность создания регулярной армии в Афганистане
Армия
«Талибан» допустил возможность создания регулярной армии в Афганистане
Global Look Press  /  Str

Кабул, 15 сентября. Члены движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в России) допускают возможность создания регулярной армии в Афганистане уже в ближайшем времени.

Боевики взяли под свой контроль практически все территории Афганистана. Столкновения состоялись даже в провинции Панджшер, которая оставалась последней неподконтрольной террористам. Местные жители отказываются признавать власть талибов.

Также известно, что после захвата Панджшерской долины боевиками удалось завладеть складом с оружием и техникой. Среди найденных «трофеев» были различные образцы вооружения как советских времен, так и американского производства. Захваченный арсенал оказался столь обширным, что для транспортировки в Кабул нужно несколько дней.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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