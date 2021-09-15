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Хорватский журналист Краснец провозгласил победу Меркель в борьбе за «СП-2»
Политика
Хорватский журналист Краснец провозгласил победу Меркель в борьбе за «СП-2»

Берлин, 15 сентября. Завершающая карьеру канцлера ФРГ Ангела Меркель сумела отстоять трубопровод «Северный поток — 2» перед президентом США Джо Байденом, пишет хорватская газета Večernji list.

Геополитические страсти вокруг проекта трансбалтийского газопровода проанализировал журналист Томислав Краснец. По наблюдениям обозревателя, на самом закате политической карьеры Меркель удалось утереть нос Байдену и уйти на пенсию с триумфом. Краснец подверг критике договор между Берлином и Вашингтоном о «принуждении» России к транзиту газа через Украину. Ни ФРГ, ни США не располагают подобными инструментами давления, а значит, канцлер сумела перехитрить американского лидера и заполучить «СП-2» без малейшего ущерба для Москвы.

«Завершение «Северного потока — 2» — триумф и для немецкой промышленности, и для Ангелы Меркель, уходящего немецкого канцлера, которая многие годы выдерживала давление со стороны Америки, Польши, Украины и других стран», — провозгласил победу Меркель Краснец.

Российская компания «Газпром» объявила о полном завершении строительства «СП-2» и переходе к процедуре сертификации у немецких властей. Несмотря на заявления руководства Украины о продолжении сопротивления проекту, все необходимые документы будут получены в худшем случае к началу 2022 года, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. По информации американского информационного агентства Bloomberg, «Северный поток — 2» заработает намного раньше и выйдет на максимальную мощность уже к 1 ноября этого года. Как пишет НСН, немецкий регулятор уже получил необходимые документы, и дело остается только за чиновниками.

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Все новости / Политика / Хорватский журналист Краснец провозгласил победу Меркель в борьбе за «СП-2»
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