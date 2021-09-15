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«Сплю в чулках прямо на полу»: жена Моргенштерна вспомнила неудачный романтический вечер
Шоу-бизнес
«Сплю в чулках прямо на полу»: жена Моргенштерна вспомнила неудачный романтический вечер
instagram.com  /  @influesii

Москва, 15 сентября. Блогер Дилара Зинатуллина публично рассказала постыдную историю из своей жизни. Звезда хотела устроить Моргенштерну сюрприз, но напилась и уснула.

Девушка готовилась к романтическому вечеру в компании возлюбленного. Ради этого она купила красивое нижнее белье. Неожиданно рэпер предложил отправиться на корпоратив петербургской группы Little Big. Пара взяла такси, но поездка обернулась конфликтом. В итоге Дилара отправилась домой одна. По приезде домой пьяная супруга Моргенштерна пошла в душ.

«Открываю кран и думаю: «Вода так классно течет». Сажусь и смотрю на эту воду. Это лучшее, что я видела в жизни! Следующее, что я помню: просыпаюсь в кровати, а Алишер спит рядом», — призналась Зинатуллина в эфире YouTube-шоу «Весь кринж».

Девушка, проснувшись, стала расспрашивать возлюбленного, что же произошло. Моргенштерн рассмеялся и подробно рассказал, какую картину увидел, когда приехал домой.

«Он открыл дверь в ванную, а там я лежу, сплю в белье, в чулках прямо на полу», — вспомнила о неудачном романтическом вечере блогер.

Моргенштерн женился на Диларе в конце августа. На свадьбе гуляла вся светская Москва. Торжество прошло в стиле 2000-х. Свадьба обошлась музыканту в 10 миллионов рублей.

Рэпер часто попадает в скандалы из-за своих выходок. Недавно его оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотических средств.

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моргенштерн Зинатуллина романтический вечер
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