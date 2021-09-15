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В России заразились коронавирусом еще 18 841 человек

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 11:29
Общество
В России заразились коронавирусом еще 18 841 человек
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 15 сентября. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 18 841 человека в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Клинические признаки заболевания отсутствовали у 7,4%. Зарегистрировано 792 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 17 039 пациентов.

За все время пандемии в России заразились 7 194 926 граждан. С начала распространения коронавируса выявили 195 041 случай летального исхода, вылечились от заболевания 6 435 072 пациента.

Защититься от заражения коронавирусом позволит укрепление иммунитета. Осеннюю диету для улучшения работы организма в период распространения болезни ранее составили специалисты из университета Джонса Хопкинса в США.

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