Троих экс-полицейских в Улан-Удэ приговорили к колонии за издевательства над подростком

Улан-Удэ, 15 сентября. Решением суда трое бывших правоохранителей получили реальные сроки за издевательства над 17-летним молодым человеком, сообщили в региональном управлении СК России.

Речь идет о бывших сотрудниках отдела полиции №2 УМВД России по городу Улан-Удэ, которых признали виновными по делу о применении недозволенных методов дознания в отношении несовершеннолетнего.

«Бывшим полицейским назначены наказания в виде 9,5 года, девяти лет и пять лет лишения свободы с отбыванием в колониях строгого и общего режима», — отмечается в сообщении следователей.

Все произошло летом прошлого года. Было установлено, что сотрудниками уголовного розыска был задержан и доставлен в отдел полиции 17-летний подросток. В ходе допроса в служебном кабинете в отношении него применили «недозволенные методы дознания и причинили телесные повреждения». Помимо тюремного срока, осужденные лишились права занимать должности в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что бывших полицейских из Магадана приговорили к реальным срокам за коррупционные преступления.