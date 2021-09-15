Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 11:51
11:51
Экономика
Стоимость газа преодолела отметку в 900 долларов на фьючерсном рынке Европы
11:50
Общество
Безлимитная охота: нижегородцам разрешили отстреливать волков и енотовидных собак
11:50
Происшествия
Мужчина убил молотком соседа по даче во время пьяных посиделок в Подмосковье
11:47
Весь мир
Трое хакеров из США выплатят штраф в 1,68 млн долларов за работу на ОАЭ
11:46
Экономика
Байден объявил о рекордном ущербе от природных катаклизмов для США
11:45
Происшествия
Самолет рейса Москва — Новый Уренгой сел на запасной аэродром Нижневартовска из-за тумана
11:43
Спорт
«Тяжело выходить в атаку»: Станислав Крицюк объяснил поражение «Зенита» в стартовом матче ЛЧ
11:40
Армия
L'Antidiplomatico: дуэт российских Су-57 и С-70 станет «кошмаром» для ВВС США
11:36
Шоу-бизнес
Актриса Богданова упрекнула Проклову за вызвавшие скандал с Табаковым откровения
11:36
Общество
Эпоха смартфонов завершена: маркетолог Григорьев о презентации новых продуктов Apple
Все новости
ЛДПР

Экс-депутат Рады Мураев указал на попытки Киева спекулировать на теме «нападения» России
Политика
Экс-депутат Рады Мураев указал на попытки Киева спекулировать на теме «нападения» России
Федеральное агентство новостей

Киев, 15 сентября. Украина пытается отвлечь население от внутренних проблем за счет старой схемы по формированию «врага» из России, уверен экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Бывший парламентарий указал на попытки Киева спекулировать на теме «нападения» Москвы. Украинские власти стремятся отвлечь внимание обычных граждан от ситуации с Минскими соглашениями, от газовой проблемы и от нищеты. Мураев рассказал об очередных попытках Киева вылепить из России «врага» для достижения цели.

Официальный Киев осознал всю ошибочность своего курса. Стране «не светит» членство в НАТО и в Евросоюзе, пояснил бывший депутат. Поэтому власти пытаются сформировать «враждебную» повестку.

«И в этой связи заявления о том, что Россия немедленно должна на нас напасть, ну, во-первых, нас этим пугают последние семь лет, это уже не новость. Как обычно, чтобы управлять людьми, нужны старые схемы — враг внешний, враг внутренний. Этот стереотип уже сформирован», — подчеркнул Мураев.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пообещал повторить некую громкую «победу» над Россией, передает «Национальная служба новостей». Для этого Киев нуждается в сотрудничестве с Вильнюсом, Варшавой и прибалтийскими государствами, пояснил парламентарий.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков обратил внимание на утрату независимости на Украине. Государство стало «проектом»1 для США и Европы, подчеркнул дипломат.

1 Признано нежелательным в России.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-депутат Рады Мураев указал на попытки Киева спекулировать на теме «нападения» России
украина верховная рада враг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru