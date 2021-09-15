Киев, 15 сентября. Украина пытается отвлечь население от внутренних проблем за счет старой схемы по формированию «врага» из России, уверен экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Бывший парламентарий указал на попытки Киева спекулировать на теме «нападения» Москвы. Украинские власти стремятся отвлечь внимание обычных граждан от ситуации с Минскими соглашениями, от газовой проблемы и от нищеты. Мураев рассказал об очередных попытках Киева вылепить из России «врага» для достижения цели.

Официальный Киев осознал всю ошибочность своего курса. Стране «не светит» членство в НАТО и в Евросоюзе, пояснил бывший депутат. Поэтому власти пытаются сформировать «враждебную» повестку.

«И в этой связи заявления о том, что Россия немедленно должна на нас напасть, ну, во-первых, нас этим пугают последние семь лет, это уже не новость. Как обычно, чтобы управлять людьми, нужны старые схемы — враг внешний, враг внутренний. Этот стереотип уже сформирован», — подчеркнул Мураев.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пообещал повторить некую громкую «победу» над Россией, передает «Национальная служба новостей». Для этого Киев нуждается в сотрудничестве с Вильнюсом, Варшавой и прибалтийскими государствами, пояснил парламентарий.

В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков обратил внимание на утрату независимости на Украине. Государство стало «проектом»1 для США и Европы, подчеркнул дипломат.

1 Признано нежелательным в России.