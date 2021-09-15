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Запущенные Северной Кореей ракеты пролетели около 800 км
Армия
Запущенные Северной Кореей ракеты пролетели около 800 км
wikipedia.org  /  Roman Harak / CC BY-SA 2.0

Сеул, 15 сентября. Корейская Народно-Демократическая Республика 15 сентября запустила ракеты, которым удалось пролететь около 800 километров, а максимальная высота полета составила 60 километров.

Такие данные получили южнокорейские военные, сообщили в Комитете начальников штабов (КНШ) Республики Корея. Согласно полученной информации, запуск двух баллистических боеприпасов состоялся утром 15 сентября. Промежуток между стартами составил около пяти минут, передает RT.

Отмечается, что теперь южнокорейские военнослужащие приведены в состояние повышенной готовности. Президент страны Мун Чжэ Ин уже проинформирован о запусках снарядов из КНДР. На внеочередном заседании Совета нацбезопасности планируют обсудить сложившуюся ситуацию.

Ранее стало известно, что ВМС Республики Корея произвели пуск баллистической ракеты с подлодки. Сеул расширяет возможности армии в качестве контрмеры против северокорейских снарядов.

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