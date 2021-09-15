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Баранец призвал отправить в отставку председателя комитета начальников штабов ВС США
Политика
Баранец призвал отправить в отставку председателя комитета начальников штабов ВС США
wikipedia.org  /  U.S. Secretary of Defense / CC BY 2.0

В любой стране мира глава государства и высший генералитет должны действовать в единой связке — иначе быть беде. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Член редколлегии газеты «Вашингтон пост» и ветеран американской журналистики Боб Вудворд описал в своей книге показательный случай, произошедший в конце президентского срока Дональда Трампа. Согласно ей, председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли считал американского лидера в последние месяцы пребывания того на посту главы государства психически нестабильным и неуравновешенным, а потому втайне от него совершал звонки своим китайским коллегам с целью не допустить войны между Китаем и США.

«Без сомнения, перед нами пример вопиющего нарушения воинской этики, — заметил Баранец. — Если факты, изложенные в книге Вудворда, верны и Милли действительно совершал такие звонки, его должно ждать немедленное служебное разбирательство, после которого он с позором должен покинуть свой пост. Даже нынешний американский президент, выступавший ярым оппонентом Трампа, просто обязан теперь отправить его в отставку!»

Военный обозреватель заявил, что не может даже представить себе ситуацию, при которой министр обороны Сергей Шойгу и руководитель российского Генерального штаба Валерий Герасимов договаривались бы за спиной у Верховного главнокомандующего Владимира Путина о каких бы то ни было планах с военными других стран.

Баранец призвал отправить в отставку председателя Комитета начальников штабов ВС США
Невские Новости  / Анастасия Барашкова

«Это просто невозможно! — сказал Баранец. — Но в США это произошло, и я убежден, что ничего Милли за его поступок не сделают, хотя его, без всяких сомнений, можно отнести к числу служебных преступлений. Но почему так вообще случилось? Дело в том, что при Трампе в Соединенных Штатах была сломана традиционная модель взаимодействия между военными и главой государства, при которой две эти силы всегда действуют в единой связке. Президент США всегда являлся лицом, полностью отвечающим за внешнюю политику — как и в большинстве стран мира! А в таких вопросах без совета с военной верхушкой никуда! Однако та внезапно решила, что Верховный главнокомандующий не заслуживает ее доверия, и начала вести свою игру. Боюсь, этот инцидент будет иметь серьезные последствия для американской политики».

Ранее политолог Олег Матвейчев объяснил, почему полицейские в США поддерживают Трампа.

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сша трамп шойгу военные
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