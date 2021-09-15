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Предвыборные дебаты в Германии обернулись призывом к союзу с Россией
Политика
Предвыборные дебаты в Германии обернулись призывом к союзу с Россией
pixabay.com  /  PD

Берлин, 15 сентября. Малые партии Германии подняли российский вопрос в ходе дебатов, которые проходят в преддверии выборов в бундестаг.

Примечательно, что до сих пор тема отношений Берлина с Кремлем не обсуждалась. В пользу сближения с Москвой высказались крайне левая и крайне правая партии. Представители либеральных и консервативных сил, напротив, предлагают следовать курсом санкционного давления на Россию.

В пользу выстраивания конструктивного диалога с Москвой привели факт того, что Россия является важным геостратегическим игроком. Председатель парламентской группы «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель призвала отменить все ограничения в отношении России.

Стоит отметить, что нынешний канцлер Германии Ангела Меркель не планирует принимать участие в предстоящих выборах. Она в последний раз выступила перед бундестагом 7 сентября, передает Национальная служба новостей. В своем обращении немецкий политик затронула вопрос борьбы с изменениями климата. Отдельное внимание было уделено противодействию терроризму.

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