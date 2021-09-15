Эпоха смартфонов завершена: маркетолог Григорьев о презентации новых продуктов Apple

В наши дни революционность и высокая маржинальность смартфонов стратегически исчерпываются. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал итоги состоявшейся 14 сентября презентации новых продуктов компании Apple.

«Моя общая позиция относительно продуктов всех компаний — эпоха смартфонов завершена! Не вчера, а несколько лет назад. Все дальнейшие ухищрения: мегапиксели, примочки — не являются принципиально прорывными. На мой взгляд, революционность и высокая маржинальность смартфонов стратегически исчерпывается. Я жду, что через какое-то время самые престижные бренды перестанут производить смартфоны и сбросят их в третий мир», — сообщил специалист.

Николай Григорьев рассказал, с чем конкретно связаны такие масштабные грядущие перемены.

«Все эти истории, когда камера в телефоне получила больше мегапикселей, уже неинтересны. Это не революционно. Это просто эволюционно. Когда Стив Джобс вышел с первым iPhone, это была революция: были кнопки — появился сенсорный экран. Стало возможно, например, увеличивать пальцами изображение на экране», — пояснил собеседник ФАН.

фото из личного архива Николая Григорьева /

В завершение он поделился своим предположением по поводу того, что может стать новым трендом в ближайшем будущем.

«Я жду перехода к совершенно другим вариантам — wearable — носимым. Грядет второй глобальный заход в сферу умных очков. Не знаю, будет ли он успешен. Их основная проблема в первый раз была в том, что их не приняли социально. Никому не хотелось говорить с человеком, в очках которого может работать камера. Однако в современном мире люди привыкают к тому, что их приватность упразднена. Я не исключаю, что вторая попытка будет успешной», — подытожил маркетолог.

Ранее новую продукцию компании Apple раскритиковал техноблогер Валентин Петухов, известный в Сети как Wylsacom. По его словам, новую модель, iPhone 13 Pro, вполне можно назвать доработанной версией iPhone 12.