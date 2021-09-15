Участников забастовки на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 накажут за нарушение трудового распорядка

Улан-Удэ, 15 сентября. Вышедших на забастовку работников Улан-Удэнской ТЭЦ-1 накажут за прямое нарушение правил внутреннего трудового распорядка.

Отмечается, что сотрудники поддались на провокации накануне выборов и приняли участие в записи видеоролика. Ситуацию прокомментировал генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов.

«В 2021 году приняты серьезные решения по выполнению социальных обязательств со стороны руководства. Весной этого года подписаны соглашения с профсоюзами, согласно которым уже дважды — в апреле и июле — проведена индексация заработной платы», — заявил Лизунов в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам гендиректора, на сегодняшний день уровень средней заработной платы по предприятию составляет 45 тыс. рублей. Такая сумма является конкурентной на рынке труда Республики Бурятия, подчеркнул он. По отношению ко всем зачинщикам применят меры вплоть до отстранения от работы для предотвращения случаев экстремизма на важных стратегических объектах, резюмировал Лизунов.

Как стало известно ранее, украинские шахтеры устроили забастовку c требованием погасить долги по зарплате. «Первомайскуголь» накопил уже более 4,6 млн долларов задолженности перед горняками.