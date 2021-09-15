Какие задачи умеют выполнять мягкие роботы?

Что вы представляете, думая о роботах? Вероятнее всего — жесткие машины, выполняющие разные задачи. Но знаете ли вы, как выглядят и для чего предназначены роботы «мягкие»?

Мягкая робототехника — это развивающаяся область, в которой появляется множество впечатляющих гибких и функциональных машин, некоторые из них податливы и мягки, а значит могут выполнять задачи и перемещаться в места, недоступные для жестких роботов.

Мягкие роботы умеют собирать различные предметы с помощью присосок, плавать среди настоящих рыб на коралловых рифах, наблюдать за водной жизнью, не нарушая естественную среду обитания рыб. Мягкие роботы могут ходить и менять цвета, чтобы сливаться с окружающей средой, а также имитировать естественные движения рук с помощью прикосновения, достаточно мягкого, чтобы обращаться с хрупкими предметами.

Множество таких машин сегодня занимаются биомимикрией, механикой и даже исследованием космоса. Одна из последних разработок способна сгибаться, расширяться и двигаться в зависимости от количества воздуха в камере. Этого робота НАСА надеется однажды отправить в космос.