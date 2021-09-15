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Певица Бритни Спирс удалила страницу в Instagram, чтобы отпраздновать помолвку

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 11:06
Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс удалила страницу в Instagram, чтобы отпраздновать помолвку
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 15 сентября. Американская певица Бритни Спирс удалила страницу в Instagram, чтобы отдохнуть от социальных сетей перед празднованием своей помолвки.

Именитая артистка, недавно оказавшаяся в центре скандала с опекунством своего отца, внезапно удалила страничку в Instagram, чем насторожила своих фанатов, сообщает телеканал «360». При этом аккаунт Спирс в Twitter продолжает работать. Там она поспешила успокоить читателей, рассказав, что отказалась от социальных сетей временно.

Она пояснила, что хочет отдохнуть от них и спокойно отпраздновать свою помолвку. На блог звезды были подписаны около 34 миллионов пользователей со всего мира, передает «Мир 24».

«Не волнуйтесь, ребята. Просто немного отдохну от социальных сетей, чтобы отпраздновать мою помолвку! Я скоро вернусь», — заявила звезда.

После того как Бритни Спирс добилась снятия опекунства отца со своей персоны, она порадовала фанатов заявлением о помолвке с возлюбленным Сэмом Асгари. 27-летний иранец познакомился с певицей еще в 2017 году, все это время они скрывали свои отношения.

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Бритни Спирс звезды певица
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