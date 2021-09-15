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Немецкая компания HelloFresh вошла в капитал российского сервиса «Шефмаркет»

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 10:52
Экономика
Немецкая компания HelloFresh вошла в капитал российского сервиса «Шефмаркет»
pexels.com  /  Polina Tankilevitch

Москва, 15 сентября. Основанная в Германии HelloFresh приобрела 10-процентную долю в российском сервисе «Шефмаркет».

Немецкая сторона официально подтвердила, что объем вложений составляет «несколько миллионов евро». Руководство «Шефмаркета» намеревается направить средства на совершенствование производства и запуск новых услуг, говорится в материале РБК.

Обе компании занимаются доставкой продуктов. Потребитель получает рецепт выбранного блюда и все необходимые ингредиенты для его готовки. HelloFresh занимает лидирующее положение в данном сегменте на рынке США, а также присутствует в нескольких странах Евросоюза. «Шефмаркет» работает в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и их пригородах.

Доставка продуктов для готовки позволяет питаться более здоровой пищей, чем в ресторанах быстрого питания. Кандидат медицинских наук и терапевт Андрей Кондрахин и диетолог Ольга Бурлакова рассказали в беседе с ФАН, как правильно сочетать продукты с пользой для здоровья.

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