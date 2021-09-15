Почему Эстония отправила Украину в дальнее космическое путешествие

Накануне лидер Эстонии рассмешила всех своеобразным холодным юмором северной страны, отозвавшись о шансах Украины попасть в ЕЭС. Сдержанная Керсти Кальюлайд предположила, что Киев находится «на расстоянии нескольких световых лет» от выполнения критериев, без которых в Евросоюз путь заказан. Речь идет о так называемых копенгагенских критериях, принятых спешно в 1993-м году, когда осколки развалившегося СССР и соцлагеря заторопились в разного рода европейские структуры, переполненные иллюзиями.

Суть критериев в необходимости соблюдения «демократических принципов», «прав человека» и рыночной экономики. За пять лет, продолжил президент Эстонии, я не увидела стремления Украины приблизиться к исполнению данных критериев. Вот так крохотная и абсолютно зависимая от дотаций балтийская страна троллит большую Украину с ее бурной историей и гипертрофированным стремлением к самостоятельности. Эстония показывает Киеву, кто в ЕЭС имеет право высказываться о судьбе потенциальных новичков.

Проблемы эстонского бизнеса на Украине всем известны, и об этом госпожа Кальюлайд уже высказывалась. Горячую эстонскую девушку оскорбило, что некую балтийскую фирму простые, как три гривны, киевские чиновники заставляли при организации своего бизнеса на Украине поделиться частью акций. Вам до критериев, мол, как до Луны, и вот поэтому измеряйте в световых летах! — отреагировала на это уходящий президент Эстонии. Все верно. На Украине нет никакой демократии, никаких прав человека и, конечно, никаких прав и безопасности для бизнеса. Ирония в том, что многого из этого перечисленного в Эстонии тоже на самом деле нет. Например, здесь большие проблемы у русскоязычного населения, а коммунисты и любые лояльно относящиеся к СССР люди не могут вести общественную деятельность без риска быть привлеченными к уголовной ответственности. Так что два разных сапога в чем-то пара...

tallin.ru / Портал «Таллин»

Но Украина прекрасно понимает, что Эстония имеет привилегированную позицию среди новых членов ЕЭС, и потому будет помалкивать. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ лишь попросил Запад не держать Украину на крючке реформ. Но в реальности Украину держат не на крючке реформ, а на крючке крайней зависимости, о чем я уже писал. Пандемия и связанные с ней экономические неурядицы привели к тому, что Запад больше не хочет играть с Украиной в доброго соседа с открытыми визами ЕЭС и так далее. С другой стороны, действительно некоторая бесцеремонность, свойственная многим институтам и официальным лицам Украины, раздражает старую Европу, привыкшую вести все дела немного тоньше и хитрее. Старая Европа просит новую Европу шикнуть на Украину: точнее, не просит, а позволяет, и все довольны. Кроме Украины (но ей деваться некуда), у правящей там элиты путь для самосохранения только один: угождать Западу без конца, выполнять любые, самые неприглядные, поручения европейских хозяев.

Впрочем, президент Эстонии ведет более тонкую игру. Эстония — маленькая страна, по глупости своих руководителей втянутая в противостояние части европейских государств с Россией. Оставаясь русофобами и антисоветчиками, все серьезные эстонские политики давно поняли, что без активного экономического диалога с нашей страной у маленького балтийского государства будут очень большие проблемы и еще большие убытки. Они и так велики от участия в санкциях.

И потому, конечно, заявления Керсти Кальюлайд рассчитаны и на российскую аудиторию. А мы лишь смотрим на болезненные для украинского самолюбия прибалтийские уколы с иронией. Эстонии и другим балтийским странам не нужны рядом ни Россия, ни Украина. Если бы Украина оказалась в составе Евросоюза, прибалтийским странам пришлось бы, мягко говоря, кланяться не одной только Германии. И потому Кальюлайд вежливо отправляет украинцев договариваться с самопровозглашенными территориями, прекрасно понимая, что при нынешнем курсе в Киеве это невозможно. А вообще, скоро Кальюлайд может уйти с поста президента. И под занавес она решила, видимо, говорить все, что лежит на душе. Высказывался в таком же ключе об Украине и президент Чехии Милош Земан. Да, насильно мил не будешь…

Федеральное агентство новостей /

Вообще-то, европейские политики больше всего хотели бы, чтобы киевское правительство продолжало насаждать бандеровщину и мутить воду на постсоветском пространстве, но при этом в ЕЭС и НАТО не лезло бы. И на душе приятно, и если что — Старый Свет не при чем. Эту тактику в Киеве тоже давно разгадали, а бесплатно выполнять грязную работу не очень хотят, напоминают о далеко идущих обещаниях 2014 года принять их во все структуры.

Кстати, не желая ни в коем случае прямых аналогий, можно вспомнить, как нацистская Германия вела себя с бандеровцами. Накануне Второй мировой войны все лидеры украинских националистов были завербованы спецслужбами III рейха. И были готовы с радостью служить Гитлеру в расчете, что им позволят создать формально независимую Украину, пусть и полностью пронемецкую. Ведь даже милитаристская Япония создала псевдогосударство Манчжоу-Го… Но в планы гитлеровцев никакая Украина не входила, и когда действия бандеровцев стали уже раздражать высокомерную расу господ, многих высокопоставленных агентов гестапо и СД из головки киевского и львовского националистического движения попросту пересажали в концлагеря. А потом выпустили, но уже поумневших и поклявшихся бороться с наступающими большевиками без всяких пока мечт о государственности.

Думается, что для буржуазной элиты современной Европы бывшие советские Республики, находящиеся на территории европейского континента, всегда будут неполноценными, недостойными нормального отношения, «дикими». А вот Иосиф Сталин с Украиной разговаривал по-другому. Готовя разгром бандеровцев, он принял одновременно решение сделать эту страну полноценным членом ООН, вернул Советской Украине западную часть, Северную Буковину, Буджак, Северную часть Бессарабии, Закарпатскую Украину. Кстати, пример разумного и бережного отношения к украинской культуре показало и нынешнее российское государство, которое после воссоединения с Крымом сохранило здесь украинский язык как один из основных.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Между тем не только Прибалтика вежливо показывает Украине на космические трассы с их световыми летами по пути в ЕЭС. Более чем холодно относится к Украине и Польша. В Варшаве смотрят на Украину как на самовольно сбежавшую от Посполитой территорию, а кроме того, не могут простить — и справедливо — зверства бандеровцев против польского населения, осудить которые не осмелились ни Кучма, ни Порошенко, ни Зеленский. Надо сказать, что альтернатива ЕЭС у Украины была и есть. Это Евразийский и Таможенный Союз и даже Союзное государство России и Белоруссии. Но для этого надо включить голову и вспомнить исторический путь своего народа, его культурные корни, уроки истории, а этого Киев сделать не в состоянии. Владимир Зеленский рассуждает о гипотетической войне с Россией, как будто давая всем понять, что собирается вновь вернуться на старую проторенную дорогу комедийного артиста.

А европейские партнеры вежливо советуют Украине полететь в большое космическое путешествие в ЕЭС. Точнее, пролететь как фанера над Парижем.