Уровень метаболитов в крови может говорить о развитии деменции

Токио, 15 сентября. Соединения в крови человека, которые могут быть признаками развития деменции, определили японские ученые из Окинавского института науки и технологий (OIST).

Специалисты из Японии провели исследование. Результаты показали, что уровни 33 метаболитов в крови у человека с диагнозом деменция значительно отличаются от показателя соединений в крови здоровых людей. Результаты научной работы опубликованы в журнале PNAS.

Открытие позволит разработать лекарство от заболевания, уверены ученые. Метаболиты являются химическими веществами, которые формируются в результате реакций в клетках и тканях. Организм поддерживает уровень соединений в равновесии, однако с возрастом показатель начинает изменяться, объяснили ученые из Окинавского университета.

Времяпровождение с внуками снижает риск развития деменции. Ученые ранее провели эксперимент с участием 186 женщин в возрасте старше 45 лет.