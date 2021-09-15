Южная Корея отработала запуск собственной баллистической ракеты с подлодки

Сеул, 15 сентября. Военно-морские силы Республики Корея произвели запуск баллистической ракеты с подводной лодки.

Таким образом Южная Корея стала восьмой страной в мире, обладающей баллистическими ракетами подлодок собственного производства. Также в этом списке значатся Россия, США, Великобритания, Франция, Индия, Китай и КНДР.

Сеул стал расширять возможности армии в качестве контрмеры против северокорейских баллистических ракет, которые были продемонстрированы на военном параде в Пхеньяне.

Ранее сообщалось, что северокорейские военные запустили в направлении Японского моря неизвестный снаряд. Предполагается, что ракета могла упасть за пределами исключительной экономической зоны Японии. Северная Корея уже пятый раз в этом году проводит испытания вооружений. В конце прошлой недели в республике протестировали новую крылатую ракету большой дальности.