Москва, 15 сентября. Украинское государство утратило независимость и больше не может определять свою внешнюю политику, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что «проект Украина» является одним из наиболее важных для США и Европы. Однако Киев больше не в состоянии определять собственный внешнеполитический курс, подчеркнул Рябков.

«Украина потеряла независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику», — сказал замглавы МИД России.

Он также сравнил Украину с «сообщающимся сосудом» Запада. По словам представителя российского дипломатического ведомства, через эту страну с запада на восток перетекает оружие, а в обратном направлении — рабочая сила.

Ранее Рябков подчеркнул, что ключевой задачей Москвы на территории Афганистана является обеспечение безопасности границ РФ и ее соседей в Центральной Азии. Россия контактирует по соответствующим вопросам с другими странами, отметил дипломат.