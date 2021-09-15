Иркутская область скорбит по погибшим при жесткой посадке L-410

Иркутск, 15 сентября. Указом губернатора области Игоря Кобзева в среду, 15 августа, в регионе был объявлен день траура по жертвам ЧП с самолетом L-410.

Двухмоторный пассажирский самолет совершил аварийную посадку вечером 12 сентября. В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе один член экипажа. Всего на борту находились 16 человек.

Работа спасателей была осложнена сразу несколькими факторами, включая темное время суток и густой туман. Кроме того, место крушения L-410 было отрезано от суши рекой Киренгой.

По словам Игоря Кобзева, семьям погибших было решено выплатить по 1 миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести — по 250 тысяч рублей, в легкой — по 100 тысяч рублей. По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности использования транспорта.

Ранее сообщалось, что система навигации разбившегося под Иркутском L-410 функционировала в штатном режиме.