Обновленный кроссовер Mazda CX-5 дебютировал в США

Вашингтон, 15 сентября. Автопроизводитель Mazda презентовал обновленный кроссовер CX-5. Пока модель доступна на рынке в Соединенных Штатах, но вскоре доберется и до Европы.

Визуально от предшественника кроссовер можно отличить по увеличенному воздухозаборнику на переднем бампере, радиаторной решетке с новым узором, а также модернизированным диодным ходовым огням и другим фонарям сзади. Кроме того, топовые версии CX-5 с более мощным наддувным двигателем получили черные декоративные вставки на кузове.

Автомобиль претерпел ряд технических изменений. Инженеры, по данным автоконцерна, перенастроили подвеску, благодаря чему в салоне значительно снизился уровень шума и вибраций. Модернизации подвергли и шестиступенчатую автоматическую коробку передач, которая работает плавнее предыдущей версии.

Кроссовер Peugeot 2008 ранее стал доступен у российский дилеров. Новинка от французского производителя продается с двигателем PureTech мощностью 150 лошадиных сил и восьмиступенчатым «автоматом».