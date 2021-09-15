Нехватка угольной генерации мешает Европе сдерживать газовые цены

Брюссель, 15 сентября. Европейские государства потеряли возможность купировать взлет газовых цен из-за политики перехода на зеленую энергетику.

Западная Европа ощущает нехватку угольной генерации на фоне беспрецедентно высокой стоимости газа. Значительный спрос в Азии заставляет поставщиков уменьшать объем предложения, что стимулирует дальнейший рост цен, пишет «Коммерсантъ».

Форвардные цены на газ закрепились выше 800 долларов за тысячу кубометров, стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF превышала 845 долларов за тысячу кубометров. Политики в ЕС были вынуждены прибегать к государственному регулированию для сдерживания цен на энергию.

«Что касается переключения на уголь, то оно ограничено из-за сравнительно небольшого числа оставшихся мощностей», — отмечает эксперт Иван Тимохин из Vygon Consulting.

Политики Евросоюза опасаются угрозы увеличения российского влияния из-за газопровода «Северный поток — 2». Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что подобные опасения лишены оснований.