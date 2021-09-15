Талибы захватили в афганском Панджшере вышедшие из строя советские ракеты

Кабул, 15 сентября. Боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) пополнили свой арсенал ракетами советского производства.

По имеющимся данным, после захвата Панджшерского ущелья в руки боевиков попали ракеты Р-17, которые предназначены для оперативно-тактического комплекса 9К72 «Эльбрус». Данная техника находилась на вооружении боевых подразделений коммунистического правительства, свергнутого в 1992 году.

Р-17 представляет собой жидкостный одноступенчатый боеприпас. Производство ракет завершилось еще в 1987 году. Учитывая, что срок хранения снарядов не превышает 22 лет, найденные талибами Р-17 давно не пригодны к использованию.

«Талибан» захватил власть в Афганистане на фоне вывода из страны американского вооруженного контингента. В середине августа боевики заняли Кабул, заставив правительство пойти на передачу власти. При этом в Панджшере стали концентрироваться силы сопротивления. Позднее боевики объявили о захвате мятежной провинции. При этом Россия, как пишет Infox, не повелась на эту уловку.

1 Организация запрещена на территории РФ.