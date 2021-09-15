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Талибы захватили в афганском Панджшере вышедшие из строя советские ракеты

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 10:33
Армия
Талибы захватили в афганском Панджшере вышедшие из строя советские ракеты
Global Look Press  /  Str

Кабул, 15 сентября. Боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) пополнили свой арсенал ракетами советского производства.

По имеющимся данным, после захвата Панджшерского ущелья в руки боевиков попали ракеты Р-17, которые предназначены для оперативно-тактического комплекса 9К72 «Эльбрус». Данная техника находилась на вооружении боевых подразделений коммунистического правительства, свергнутого в 1992 году.

Р-17 представляет собой жидкостный одноступенчатый боеприпас. Производство ракет завершилось еще в 1987 году. Учитывая, что срок хранения снарядов не превышает 22 лет, найденные талибами Р-17 давно не пригодны к использованию.

«Талибан» захватил власть в Афганистане на фоне вывода из страны американского вооруженного контингента. В середине августа боевики заняли Кабул, заставив правительство пойти на передачу власти. При этом в Панджшере стали концентрироваться силы сопротивления. Позднее боевики объявили о захвате мятежной провинции. При этом Россия, как пишет Infox, не повелась на эту уловку.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан панджшер
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