Евгения Медведева поделилась с журналистами данными об участии в «Ледниковом периоде»

Москва, 15 сентября. Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что пока не может подтвердить свое участие в шоу «Ледниковый период». Вопросы журналистов о причинах такого решения она переадресовывает Первому каналу, пишет Teleprogramma.pro. «О своем участии могу сказать: поживем — увидим. Данный проект в свое время блестяще запустил Илья Авербух. Уважаю этого человека и то, что он делает. Причем не только в фигурном катании», — сообщила Медведева.

Ранее фигуристка отмечала, что опыт участия в «Ледниковом периоде» у нее уже был, но в статусе ведущей.

Она не исключила, что может стать участницей проекта. В новом сезоне Медведева также будет комментировать соревнования по фигурному катанию, которые покажут по Первому каналу.

Не знает Медведева и о том, в каких шоу точно будет участвовать.

«Планы, конечно, есть, но анонсировать их стану, только когда вместе с организаторами буду уверена, что мероприятие действительно состоится», — объяснила она.

Известно, что фигуристка поучаствует в ноябрьском шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина» в Москве и нескольких новогодних программах.

О своих планах и идеях спортсменка также рассказывать не стала.

Евгения Медведева не вошла в список претендентов для поездки на зимнюю Олимпиаду 2022 года. При этом ее карьера официально не завершена. Девушка всегда в форме, активно тренируется и поддерживает молодых спортсменов.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подозревается в романе с хоккеистом Дмитрием Воронковым.