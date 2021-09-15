Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 13:20
13:19
Происшествия
Суд не удовлетворил жалобу на арест подозреваемого в халатности судмедэксперта
13:17
Общество
Олег Меньшиков заработает за сезон 12,5 миллиона рублей
13:17
Политика
Глава ЦИК Памфилова: права наблюдателей на выборах в России не ущемлены
13:16
Шоу-бизнес
Концерты Бузовой в Вологде и Череповце отменили из-за низкого спроса
13:16
Происшествия
Зарубивший женщину уралец в платье получил 16 лет колонии за убийство
13:15
Шоу-бизнес
Гришковец признался, что до сих пор жалеет о высказывании в отношении Земфиры
13:15
Политика
Путин вместе с президентом Казахстана обсудили по телефону обстановку в Афганистане
13:14
Политика
Глава ЦИК Памфилова исключила двойное голосование на выборах в Госдуму
13:13
Весь мир
Лидера сопротивления талибам в Панджшере пригласили выступить в Европарламенте
13:10
Общество
Шугалей считает, что Россия должна зеркально ответить на арест Франчетти в Чехии
Все новости
ЛДПР

Евгения Медведева поделилась с журналистами данными об участии в «Ледниковом периоде»
Шоу-бизнес
Евгения Медведева поделилась с журналистами данными об участии в «Ледниковом периоде»
wikipedia.org  /  Luu

Москва, 15 сентября. Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что пока не может подтвердить свое участие в шоу «Ледниковый период». Вопросы журналистов о причинах такого решения она переадресовывает Первому каналу, пишет Teleprogramma.pro.

«О своем участии могу сказать: поживем — увидим. Данный проект в свое время блестяще запустил Илья Авербух. Уважаю этого человека и то, что он делает. Причем не только в фигурном катании», — сообщила Медведева.

Ранее фигуристка отмечала, что опыт участия в «Ледниковом периоде» у нее уже был, но в статусе ведущей.

Она не исключила, что может стать участницей проекта. В новом сезоне Медведева также будет комментировать соревнования по фигурному катанию, которые покажут по Первому каналу.

Не знает Медведева и о том, в каких шоу точно будет участвовать.

«Планы, конечно, есть, но анонсировать их стану, только когда вместе с организаторами буду уверена, что мероприятие действительно состоится», — объяснила она.

Известно, что фигуристка поучаствует в ноябрьском шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина» в Москве и нескольких новогодних программах.

О своих планах и идеях спортсменка также рассказывать не стала.

Евгения Медведева не вошла в список претендентов для поездки на зимнюю Олимпиаду 2022 года. При этом ее карьера официально не завершена. Девушка всегда в форме, активно тренируется и поддерживает молодых спортсменов.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подозревается в романе с хоккеистом Дмитрием Воронковым.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Евгения Медведева поделилась с журналистами данными об участии в «Ледниковом периоде»
россия спорт шоу медведева фигурное катание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru