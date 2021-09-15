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Деньги на возрождение мамонтов собирают в США
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Американский стартап объявил амбициозный проект, цель которого — возродить мамонтов, вымерших еще 4 000 лет назад. Энтузиастам уже удалось собрать на это дело 15 миллионов долларов.

Если стартап станет успешным и найдет продолжение, то первые животные смогут увидеть свет уже к 2025-2027 году. По словам генетиков, вновь созданные мамонты не будут стопроцентными клонами реальных, так как за тысячи лет их ДНК слишком сильно разрушились. Но плюс в том, что он схож с ДНК слонов.

Как именно будут выращены эмбрионы — пока неясно. Генетики колеблются между искусственной маткой и слонихами, в телах которых можно было бы вырастить первых мамонтов. Если выберут второй вариант, то процесс может затянуться, так как слоны вынашивают детенышей целых 22 месяца.

По словам авторов идеи, современных мамонтов могут лишить бивней, чтобы на них не начали охоту браконьеры. Восстанавливать популяцию будут с помощью одной из технологий редактирования генов. Получившиеся животные должны спокойно выживать в условиях тундры: у них будет метровый слой жира, уменьшенные уши и волосы длиной до метра — в общем, как и положено мамонтам.

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