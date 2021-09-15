Спасатели вызволили пенсионера из запертой квартиры в Балаково

Балаково, 15 сентября. Сотрудники облспаса города Балаково вывели пожилого человека из квартиры, которую он не смог самостоятельно покинуть из-за плохого самочувствия.

Накануне днем правоохранители позвонили спасателям. Полицейские сообщили, что в квартире на улице Титова заперся 80-летний местный житель. Пенсионер перестал выходить на связь с родственниками. В связи с этим его близкие обратились за помощью к стражам порядка.

Попасть в квартиру самостоятельно они не могли, так как она была закрыта изнутри. Спасатели решили не взламывать дверь, а попасть в жилое помещение с крыши через окно.

При помощи альпинистского снаряжения сотрудникам МЧС удалось попасть в квартиру на четвертом этаже. Дедушка находился без сознания. Пенсионера оперативно передали медикам.

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