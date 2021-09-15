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Спасатели вызволили пенсионера из запертой квартиры в Балаково

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 10:28
Общество
Спасатели вызволили пенсионера из запертой квартиры в Балаково
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Балаково, 15 сентября. Сотрудники облспаса города Балаково вывели пожилого человека из квартиры, которую он не смог самостоятельно покинуть из-за плохого самочувствия.

Накануне днем правоохранители позвонили спасателям. Полицейские сообщили, что в квартире на улице Титова заперся 80-летний местный житель. Пенсионер перестал выходить на связь с родственниками. В связи с этим его близкие обратились за помощью к стражам порядка.

Попасть в квартиру самостоятельно они не могли, так как она была закрыта изнутри. Спасатели решили не взламывать дверь, а попасть в жилое помещение с крыши через окно.

При помощи альпинистского снаряжения сотрудникам МЧС удалось попасть в квартиру на четвертом этаже. Дедушка находился без сознания. Пенсионера оперативно передали медикам.

Хирурги Республиканского кардиоцентра Уфы провели уникальную операцию по замене развалившегося сердечного клапана, сообщал ФАН. Врачи воспользовались методикой Бенталла де Боно, чтобы спасти жизнь 64-летнему пациенту.

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