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Искусственный интеллект помог раскрыть секрет успеха известных художников
Наука
Искусственный интеллект помог раскрыть секрет успеха известных художников
pixabay.com  /  geralt

Вашингтон, 15 сентября. Группа американских исследователей из Иллинойса с помощью искусственного интеллекта раскрыла секрет успешности Ван Гога и других великих живописцев.

По словам руководителя научной группы доктора Дашунь Вана, при посещении музея Ван Гога в Амстердаме он обратил внимание на то, что самые известные и ключевые работы художника созданы им с 1888 по 1890 годы. Так, специалисты решили проанализировать ряд показателей успеха — аукционную цену произведений, а также рейтинги в крупнейшей базе данных и цитирование.

К работе подключили технологию искусственного интеллекта (ИИ). С его помощью эксперты определяли степени разнообразности в творчестве в определенные моменты карьеры. ИИ определял стили произведений по мазкам кисти, формам и объектам. Так, ученые пришли к выводу, что шедевры в основном создавались в определенные короткие периоды жизни мастера, в так называемые «горячие полосы» его творчества.

«Ридус» передает, что искусственный интеллект научился диагностировать глаукому на ранних стадиях. Это может помочь больным в местах, где нет доступа к офтальмологам.

Нейросеть ранее научили прогнозировать поведение человека по сигналам мозга. Также разработка способна предугадывать движение рук.

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