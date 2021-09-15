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Начато расследование авиакатастрофы, унесшей жизнь свидетеля по делу о коррупции Нетаньяху
Весь мир
Начато расследование авиакатастрофы, унесшей жизнь свидетеля по делу о коррупции Нетаньяху
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Афины, 15 сентября. Власти Греции расследуют крушение частного самолета из Израиля, в результате которого погиб свидетель обвинения по делу о коррупции экс-премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства связи Израиля Хаим Герон и его жена Эстер погибли в результате крушения одномоторного самолета Cessna 182 у острова Самос. Израильское министерство иностранных дел, а также представители консульства работают над возвращением их тел на родину.

В настоящий момент известно, что самолет вылетел из израильского города Хайфа и разбился недалеко от аэропорта греческого острова.

«Незадолго до посадки связь с диспетчерской вышкой на Самосе была потеряна, и управление гражданской авиации сообщило поисково-спасательному центру о потере связи», — говорится в заявлении властей Греции.

Тела двух израильских граждан были обнаружены береговой охраной спустя несколько часов после крушения.

Свидетели на острове Самос сообщили местным СМИ, что катастрофа произошла, когда самолет неудачно заходил на посадку в международном аэропорту Аристархос. Известно, что группа специалистов прибудет на место трагедии 15 сентября и проведет осмотр обломков.

Коррупционные скандалы

Нетаньяху провел в общей сложности 15 лет на посту премьер-министра Израиля — больше, чем кто-либо в истории этой страны. Однако 13 июня Кнессет утвердил новое правительство, сформированное по итогам выборов 23 марта лидерами партий «Еш Атид» Яиром Лапидом и «Ямина» Нафтали Беннетом. В течение двух ближайших лет первый из них будет главой МИД, а второй — премьер-министром.

Хаим Герон был одним из более чем 300 человек, внесенных в список свидетелей по коррупционному делу Биньямина Нетаньяху.

Экс-премьера Израиля обвиняют в получении дорогостоящих подарков от состоятельных людей, в том числе от голливудского продюсера Арнона Милчена и австралийского миллиардера Джеймса Пэкера. Жена и сын Нетаньяху, согласно обвинению, также получали презенты: сигары, шампанское, драгоценности, авиабилеты на общую сумму около 230 тысяч евро.

В другом деле расследуются контакты между бывшим главой правительства и владельцем учредителем израильской газеты «Едиот ахронот» Арноном Мозесом на предмет улучшения имиджа Нетаньяху в обмен на некоторые преференции.

Кроме того, следствие утверждает, что знаменитый политик, ранее совмещавший должность премьера с постом министра связи Израиля, помог телекоммуникационной компании своего давнего знакомого Шауля Еловича увеличить прибыль. В свою очередь, корпорация медиамагната, которой принадлежит информационный сайт Walla, обеспечивала Нетаньяху положительный образ в СМИ.

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израиль греция нетаньяху
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