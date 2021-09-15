Эфир: Как пресечь охоту США на россиян за рубежом и защитить тех, кто уже стал ее жертвой

В среду, 15 сентября, с 11:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают задержание российских граждан по запросу США и Украины на территориях других государств.

На днях в Чехии по запросу Украины задержали Александра Франчетти — гражданина России, активиста и участника так называемой Крымской весны (событий 2014 года, когда полуостров вошел в состав России). В Киеве Александру грозят пытки и смерть.

Могут ли правозащитники как-то повлиять на Чехию, чтобы защитить россиянина от расправы? Что конкретно может сделать Фонд защиты национальных ценностей, который возглавляет Максим Шугалей? Есть ли еще надежда вытащить из американской тюрьмы гражданского летчика Константина Ярошенко, помочь предпринимателям Виктору Буту и Роману Селезневу, предпринимателю Владиславу Клюшину, арестованному по запросу США в Швейцарии? Как пресечь охоту США на российских граждан, о которой уже предупредил МИД России? И что могут сделать общественные организации для пресечения атак США на россиян? Куда обращаться другим гражданам РФ, например, жителям Санкт-Петербурга, которые уже больше года лишены возможности выехать в соседнюю Финляндию к своим родственникам?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечает социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.