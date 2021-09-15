Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 11:49
11:47
Весь мир
Трое хакеров из США выплатят штраф в 1,68 млн долларов за работу на ОАЭ
11:46
Экономика
Байден объявил о рекордном ущербе от природных катаклизмов для США
11:45
Происшествия
Самолет рейса Москва — Новый Уренгой сел на запасной аэродром Нижневартовска из-за тумана
11:43
Спорт
«Тяжело выходить в атаку»: Станислав Крицюк объяснил поражение «Зенита» в стартовом матче ЛЧ
11:40
Армия
L'Antidiplomatico: дуэт российских Су-57 и С-70 станет «кошмаром» для ВВС США
11:36
Шоу-бизнес
Актриса Богданова упрекнула Проклову за вызвавшие скандал с Табаковым откровения
11:36
Общество
Эпоха смартфонов завершена: маркетолог Григорьев о презентации новых продуктов Apple
11:29
Политика
Украинский журналист Гордон признал русский язык мировым достижением
11:28
Происшествия
Блогер прокатился на крыше поезда по Крымскому мосту и привлек внимание полиции
11:28
Общество
Съемки сериала с Михаилом Пореченковым в главной роли стартовали в Калининграде
Все новости
ЛДПР

Эфир: Как пресечь охоту США на россиян за рубежом и защитить тех, кто уже стал ее жертвой

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 11:49
Общество
Эфир: Как пресечь охоту США на россиян за рубежом и защитить тех, кто уже стал ее жертвой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В среду, 15 сентября, с 11:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают задержание российских граждан по запросу США и Украины на территориях других государств.

На днях в Чехии по запросу Украины задержали Александра Франчетти — гражданина России, активиста и участника так называемой Крымской весны (событий 2014 года, когда полуостров вошел в состав России). В Киеве Александру грозят пытки и смерть.

Могут ли правозащитники как-то повлиять на Чехию, чтобы защитить россиянина от расправы? Что конкретно может сделать Фонд защиты национальных ценностей, который возглавляет Максим Шугалей? Есть ли еще надежда вытащить из американской тюрьмы гражданского летчика Константина Ярошенко, помочь предпринимателям Виктору Буту и Роману Селезневу, предпринимателю Владиславу Клюшину, арестованному по запросу США в Швейцарии? Как пресечь охоту США на российских граждан, о которой уже предупредил МИД России? И что могут сделать общественные организации для пресечения атак США на россиян? Куда обращаться другим гражданам РФ, например, жителям Санкт-Петербурга, которые уже больше года лишены возможности выехать в соседнюю Финляндию к своим родственникам?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечает социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Как пресечь охоту США на россиян за рубежом и защитить тех, кто уже стал ее жертвой
бут задержание россиян шугалей максим шугалей франчетти
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru