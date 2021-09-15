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Американские спецслужбы спрогнозировали возрождение «Аль-Каиды» в ближайшие два года
Армия
Американские спецслужбы спрогнозировали возрождение «Аль-Каиды» в ближайшие два года
wikipedia.org  /  Tech. Sgt. Andy Dunaway

Вашингтон, 15 сентября. Глава разведывательного управления Пентагона Скотт Беррье заявил, что США ожидают скорого возрождения «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

По прогнозам американских спецслужб, это произойдет в ближайшие два года. В этой связи глава военной разведки США призвал коллег восстановить свои возможности по сбору информации в Афганистане с целью наблюдения за активностью формирования.

«Текущая оценка состоит в том, что "Аль-Каиде", вероятно, потребуется один-два года для создания некоторого потенциала, чтобы по крайней мере угрожать нашей стране», — цитирует Беррье издание The New York Times.

Заявление прозвучало после того, как американский вооруженный контингент покинул Афганистан спустя 20 лет безуспешной борьбы с боевиками «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), которые смогли воспользоваться ситуацией и захватить власть в стране. Действия американских властей подорвало доверие населения страны к президенту США Джо Байдену, пишет Infox.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан пентагон беррье
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