Вашингтон, 15 сентября. Глава разведывательного управления Пентагона Скотт Беррье заявил, что США ожидают скорого возрождения «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

По прогнозам американских спецслужб, это произойдет в ближайшие два года. В этой связи глава военной разведки США призвал коллег восстановить свои возможности по сбору информации в Афганистане с целью наблюдения за активностью формирования.

«Текущая оценка состоит в том, что "Аль-Каиде", вероятно, потребуется один-два года для создания некоторого потенциала, чтобы по крайней мере угрожать нашей стране», — цитирует Беррье издание The New York Times.

Заявление прозвучало после того, как американский вооруженный контингент покинул Афганистан спустя 20 лет безуспешной борьбы с боевиками «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), которые смогли воспользоваться ситуацией и захватить власть в стране. Действия американских властей подорвало доверие населения страны к президенту США Джо Байдену, пишет Infox.

1 Организация запрещена на территории РФ.