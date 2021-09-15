Глава ФЗНЦ Шугалей включается в дело Франчетти, арестованного в Чехии по запросу Киева

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей готов возглавить движение по освобождению незаконно арестованного в Праге россиянина. Ранее стало известно, что суд в Чехии арестовал гражданина РФ Александра Франчетти по запросу Украины. По неофициальным данным Киев обвиняет гражданина РФ в участии в Крымской весне — народном движении, завершившемся референдумом по воссоединению Крыма с Россией. Сам Франчетти назвал предъявленные ему обвинения «шагом к фашизму», его адвокаты намерены обжаловать арест.

Комментируя эту ситуацию, глава ФЗНЦ Максим Шугалей отметил, что фонд готов немедленно подключиться к усилиям по освобождению Франчетти.

«Мы планируем немедленно заняться этим конкретным случаем, потому что время уходит и все надо делать срочно, — рассказал Шугалей в беседе с ФАН. — Но нам нужно действовать и в глобальном плане. Мы не должны оставлять подобные действия безнаказанными, иначе такие случаи будут повторяться все чаще. Возможно, наш ответ должен быть зеркальным: если мы не отреагируем максимально жестко, то получим очень опасную тенденцию».

По словам главы ФЗНЦ, России необходимо выработать четкие механизмы противодействия похищению наших граждан в третьих странах.

«Первое: наше национальное право должно быть выше международного. Как это ни печально, другого выхода нет. Такие правила действуют во многих странах, и в этом мы можем взять на вооружение зарубежный опыт. Если гражданин РФ не нарушал наше национальное законодательство и был и задержан в другой стране, мы должны рассматривать такие случаи как похищение человека, как терроризм. Соответственно, в таких случаях необходимо требовать применения к этим странам санаций и требовать немедленного освобождения российского гражданина. Наш фонд немедленно начинает заниматься делом Франчетти. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы никакой его экстрадиции на Украину не было и чтобы он был немедленно освобожден», — подчеркнул Максим Шугалей.

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Ранее посольство РФ в Праге направило МИД Чехии ноту, в которой потребовало детально проинформировать о мотивах действий чешских властей, а также сообщить, в чем именно обвиняют Франчетти. Соответствующий запрос направил Чехии и Следственный комитет России.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов считает, что арест россиянина — это результат сговора участников так называемой «Крымской платформы», проходившей в Киеве. Цель сговора — преследование по всему миру россиян, имеющих отношение к воссоединению Крыма с Россией, передает РИА Новости.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума. Как неоднократно подчеркивали в Москве, воссоединение произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, и любая попытка оспорить народное волеизъявление является незаконной.