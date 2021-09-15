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Средняя площадь квартир в российских новостройках заметно сократилась

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 10:10
Экономика
Средняя площадь квартир в российских новостройках заметно сократилась
unsplash.com  /  Kirill

Москва, 15 сентября. Существенное снижение средней площади квартир в новостройках зафиксировали участники рынка недвижимости. В Москве этот показатель уменьшился на 9%.

Причина, по которой наблюдается тенденция на снижение средней площади жилья, связана с тем, что на рынок было выведено больше однокомнатных квартир и студий, чем многокомнатных помещений, передают «Известия». Кроме того, старт льготной ипотеки в 2020 году повысил спрос на недвижимость, но преимущественно малогабаритную.

Специалисты «Авито Недвижимость» выяснили, что в Екатеринбурге средняя площадь нового жилья стала меньше на 16% и составила 42 квадратных метра. В Волгограде сократилась на 11%, до 49 «квадратов», в Москве — на 9%, до 52 кв. метров, а в Петербурге — на 7%, до 40 кв. метров.

Проектирование и вывод в эксплуатацию квартир меньших площадей позволяет продавать квадратные метры дороже, пояснила главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина. Чем больше квадратных метров в квартире, тем меньше стоимость каждого. При этом в студиях и «однушках» самая высокая цена за «квадрат».

Цены на вторичном рынке недвижимости тем временем замедлили рост. Продавцы на фоне снижения спроса стали пересматривать стоимость лотов, а также увеличивать скидки для покупателей.

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