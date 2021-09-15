Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 10:21
10:19
Весь мир
Иракское ополчение обвинило ВВС США в уничтожении двух автомобилей на границе с Сирией
10:16
Армия
Американские спецслужбы спрогнозировали возрождение «Аль-Каиды» в ближайшие два года
10:14
Общество
Попова назвала «неплохой» ситуацию с иммунной прослойкой от COVID-19 в России
10:10
Наука
Ученые из Уппсальского университета выяснили, как лунный цикл влияет на качество сна
10:10
Экономика
Средняя площадь квартир в российских новостройках заметно сократилась
10:10
Общество
Людей шокировало поведение матери, устроившей фотосессию с ребенком у обрыва в Крыму
10:09
Армия
ВС РФ проведут в Таджикистане военные учения на фоне ситуации в Афганистане
10:08
Армия
Страны ОДКБ призвали воздержаться от вооруженных столкновений в Афганистане
10:02
Происшествия
ФАН публикует видео с места гибели пешехода на проспекте Мира в Москве
10:01
Экономика
Украина получит еще 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европы
Все новости
ЛДПР

ВС РФ проведут в Таджикистане военные учения на фоне ситуации в Афганистане

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 10:10
Армия
ВС РФ проведут в Таджикистане военные учения на фоне ситуации в Афганистане
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 сентября. Российские военные отработают на территории Таджикистана тактические маневры в связи с напряженностью в Афганистане. Соответствующее решение принял Совет безопасности РФ.

Кроме того, запланированы мероприятия по укреплению таджикско-афганской границы. Такие меры будут приняты на фоне публикации заявления стран ОДКБ по Афганистану.

Ранее стало известно, что участники Организации Договора о коллективной безопасности подтвердили готовность помочь Таджикистану в случае обострения ситуации на афганской границе. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что ситуация на территории Афганистана вызывает беспокойство.

Ранее, как пишет Infox, боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) смогли захватить последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана. Атака началась после того, как талибам не удалось договориться с лидером сопротивления.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / ВС РФ проведут в Таджикистане военные учения на фоне ситуации в Афганистане
россия афганистан таджикистан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru