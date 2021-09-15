ВС РФ проведут в Таджикистане военные учения на фоне ситуации в Афганистане

Москва, 15 сентября. Российские военные отработают на территории Таджикистана тактические маневры в связи с напряженностью в Афганистане. Соответствующее решение принял Совет безопасности РФ.

Кроме того, запланированы мероприятия по укреплению таджикско-афганской границы. Такие меры будут приняты на фоне публикации заявления стран ОДКБ по Афганистану.

Ранее стало известно, что участники Организации Договора о коллективной безопасности подтвердили готовность помочь Таджикистану в случае обострения ситуации на афганской границе. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что ситуация на территории Афганистана вызывает беспокойство.

Ранее, как пишет Infox, боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) смогли захватить последнюю неподконтрольную провинцию Афганистана. Атака началась после того, как талибам не удалось договориться с лидером сопротивления.

1 Организация запрещена на территории РФ.