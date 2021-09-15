Страны ОДКБ призвали воздержаться от вооруженных столкновений в Афганистане

Минск, 15 сентября. Страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), призвали этнонациональные группировки в Афганистане воздержаться от вооруженных столкновений.

Соответствующее сообщение значится в совместном заявлении «О положении в Афганистане». Об этом рассказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась после совместного заседания Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

По его словам, в положении также содержится призыв к принятию необходимых мер для нормализации ситуации и сохранения жизни мирного населения. Государства ОДКБ выразили надежду на экономическое развитие, искоренение терроризма и наркопреступности в любых проявлениях в Афганистане. Если ситуация будет обостряться, то страны ОДКБ готовы направить военных в Таджикистан.