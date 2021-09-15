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Экономика
Украина получит еще 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европы
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Украина получит еще 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европы

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 10:13
Экономика
Украина получит еще 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европы
europa.rs  /  Официальный сайт Еврокомиссии

Брюссель, 15 сентября. Европейская комиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

Вице-президент ЕК по экономическим вопросам Валдис Домбровскис заявил, что Киев может получить средства в конце октября. Он отметил, что положительное решение о выделении средств было принято в связи с выполнением страной всех необходимых условий. Кроме того, он отметил хороший прогресс по актуальной программе Украины с МВФ.

«Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 миллиарда евро», — сообщил Домбровскис.

Первый транш в размере 600 млн евро был предоставлен республике в прошлом году. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность ЕК за выделение финансовой поддержки. По его словам, это — знак солидарности ЕС в борьбе с COVID-19.

Глава министерства энергетики страны Герман Галущенко ранее предупредил о возможных изменениях в украинской газотранспортной системе. Они могут привести к дефициту топлива в ряде европейских стран.

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украина еврокомиссия транш финансовая помощь
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