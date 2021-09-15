Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 11:49
11:47
Весь мир
Трое хакеров из США выплатят штраф в 1,68 млн долларов за работу на ОАЭ
11:46
Экономика
Байден объявил о рекордном ущербе от природных катаклизмов для США
11:45
Происшествия
Самолет рейса Москва — Новый Уренгой сел на запасной аэродром Нижневартовска из-за тумана
11:43
Спорт
«Тяжело выходить в атаку»: Станислав Крицюк объяснил поражение «Зенита» в стартовом матче ЛЧ
11:40
Армия
L'Antidiplomatico: дуэт российских Су-57 и С-70 станет «кошмаром» для ВВС США
11:36
Шоу-бизнес
Актриса Богданова упрекнула Проклову за вызвавшие скандал с Табаковым откровения
11:36
Общество
Эпоха смартфонов завершена: маркетолог Григорьев о презентации новых продуктов Apple
11:29
Политика
Украинский журналист Гордон признал русский язык мировым достижением
11:28
Происшествия
Блогер прокатился на крыше поезда по Крымскому мосту и привлек внимание полиции
11:28
Общество
Съемки сериала с Михаилом Пореченковым в главной роли стартовали в Калининграде
Все новости
ЛДПР

Иракское ополчение обвинило ВВС США в уничтожении двух автомобилей на границе с Сирией
Весь мир
Иракское ополчение обвинило ВВС США в уничтожении двух автомобилей на границе с Сирией
flickr.com  /  U.S. Department of Defense

15 сентября. Иракское шиитское ополчение «Хашд Шааби» сообщило об уничтожении двух автомобилей предположительно американским военным самолетом. Инцидент произошел в провинции Анбар вблизи сирийской границы.

Удар был нанесен в окрестностях населенного пункта Эль-Каим. Не установлено, находился ли кто-то в транспортных средствах при налете. Также неизвестна принадлежность автомобилей.

По свидетельствам очевидцев, атаку произвел истребитель F-15 или беспилотный летательный аппарат. В то же время Пентагон опроверг собственную причастность к случившемуся.

«Мы можем подтвердить, что мы не наносили ударов с воздуха по Аль-Бу Кемалю (сирийский город в 6 км от Эль-Каима — прим. ред.) 14 сентября 2021 года», — заявил официальный представитель международной коалиции Уэйн Маротто.

ВВС США нанесли схожие по своему характеру удары на сирийско-иракской границе в конце июня. Тогда американские самолеты атаковали три объекта шиитских ополчений на территории Ирака и Сирии, в результате чего погибли по крайней мере четверо членов военизированных организаций и четверо мирных жителей, включая ребенка.

Подобные налеты являются ответом на периодические обстрелы американских конвоев, авиабаз и дипломатических объектов в Ираке. Вашингтон традиционно возлагает ответственность за данные акции на представителей проиранских формирований.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Иракское ополчение обвинило ВВС США в уничтожении двух автомобилей на границе с Сирией
сша ирак хашд шааби
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru