Иракское ополчение обвинило ВВС США в уничтожении двух автомобилей на границе с Сирией

15 сентября. Иракское шиитское ополчение «Хашд Шааби» сообщило об уничтожении двух автомобилей предположительно американским военным самолетом. Инцидент произошел в провинции Анбар вблизи сирийской границы.

Удар был нанесен в окрестностях населенного пункта Эль-Каим. Не установлено, находился ли кто-то в транспортных средствах при налете. Также неизвестна принадлежность автомобилей.

По свидетельствам очевидцев, атаку произвел истребитель F-15 или беспилотный летательный аппарат. В то же время Пентагон опроверг собственную причастность к случившемуся.

«Мы можем подтвердить, что мы не наносили ударов с воздуха по Аль-Бу Кемалю (сирийский город в 6 км от Эль-Каима — прим. ред.) 14 сентября 2021 года», — заявил официальный представитель международной коалиции Уэйн Маротто.

.@CJTFOIR can confirm we did not conduct air strikes in Al-Bukamal, Sept. 14, 2021. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) September 14, 2021

ВВС США нанесли схожие по своему характеру удары на сирийско-иракской границе в конце июня. Тогда американские самолеты атаковали три объекта шиитских ополчений на территории Ирака и Сирии, в результате чего погибли по крайней мере четверо членов военизированных организаций и четверо мирных жителей, включая ребенка.

Подобные налеты являются ответом на периодические обстрелы американских конвоев, авиабаз и дипломатических объектов в Ираке. Вашингтон традиционно возлагает ответственность за данные акции на представителей проиранских формирований.