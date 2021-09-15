Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 10:20
10:19
Весь мир
Иракское ополчение обвинило ВВС США в уничтожении двух автомобилей на границе с Сирией
10:16
Армия
Американские спецслужбы спрогнозировали возрождение «Аль-Каиды» в ближайшие два года
10:14
Общество
Попова назвала «неплохой» ситуацию с иммунной прослойкой от COVID-19 в России
10:10
Наука
Ученые из Уппсальского университета выяснили, как лунный цикл влияет на качество сна
10:10
Экономика
Средняя площадь квартир в российских новостройках заметно сократилась
10:10
Общество
Людей шокировало поведение матери, устроившей фотосессию с ребенком у обрыва в Крыму
10:09
Армия
ВС РФ проведут в Таджикистане военные учения на фоне ситуации в Афганистане
10:08
Армия
Страны ОДКБ призвали воздержаться от вооруженных столкновений в Афганистане
10:02
Происшествия
ФАН публикует видео с места гибели пешехода на проспекте Мира в Москве
10:01
Экономика
Украина получит еще 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европы
Все новости
ЛДПР

Пушков вспомнил о попытках Киева «превратить» русских деятелей культуры в украинцев
Политика
Пушков вспомнил о попытках Киева «превратить» русских деятелей культуры в украинцев
flickr.com  /  Совет Федерации

, 15 сентября. Киев не раз пытался «приписать» многим историческим фигурам украинское гражданство только из-за их места проживания, заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Сенатор выразил солидарность с политологом Владимиром Корниловым. Эксперт высказался по случаю годовщины трагического события, повлекшего смерть российского премьер-министра Петра Столыпина. Корнилов рассказал, что историческая фигура похоронена в Киеве. Однако президент Владимир Зеленский не стал приписывать политику украинскую национальность, как недавно он это сделал с князем Юрием Долгоруким, констатировал политолог. Пушков прокомментировал заявление эксперта в Telegram. Сенатор вспомнил о попытках Киева «превратить» русских деятелей культуры в украинцев.

«Зато многие исторические фигуры, а также русские ученые, художники, композиторы у них удивительным образом превращаются в украинцев лишь потому, например, что проживали в российском Крыму, как Айвазовский (Иван, художник-маринист. — Прим. ФАН)», — констатировал член Совфеда.

Ранее в попытках переписать историю был замечен украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Чиновник пожаловался на якобы присвоение россиянами «названия "Русь" своей Московии».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пушков вспомнил о попытках Киева «превратить» русских деятелей культуры в украинцев
украина пушков корнилов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru