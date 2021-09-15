Пушков вспомнил о попытках Киева «превратить» русских деятелей культуры в украинцев

, 15 сентября. Киев не раз пытался «приписать» многим историческим фигурам украинское гражданство только из-за их места проживания, заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Сенатор выразил солидарность с политологом Владимиром Корниловым. Эксперт высказался по случаю годовщины трагического события, повлекшего смерть российского премьер-министра Петра Столыпина. Корнилов рассказал, что историческая фигура похоронена в Киеве. Однако президент Владимир Зеленский не стал приписывать политику украинскую национальность, как недавно он это сделал с князем Юрием Долгоруким, констатировал политолог. Пушков прокомментировал заявление эксперта в Telegram. Сенатор вспомнил о попытках Киева «превратить» русских деятелей культуры в украинцев.

«Зато многие исторические фигуры, а также русские ученые, художники, композиторы у них удивительным образом превращаются в украинцев лишь потому, например, что проживали в российском Крыму, как Айвазовский (Иван, художник-маринист. — Прим. ФАН)», — констатировал член Совфеда.

Ранее в попытках переписать историю был замечен украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Чиновник пожаловался на якобы присвоение россиянами «названия "Русь" своей Московии».