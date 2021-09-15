Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 10:20
10:19
Весь мир
Иракское ополчение обвинило ВВС США в уничтожении двух автомобилей на границе с Сирией
10:16
Армия
Американские спецслужбы спрогнозировали возрождение «Аль-Каиды» в ближайшие два года
10:14
Общество
Попова назвала «неплохой» ситуацию с иммунной прослойкой от COVID-19 в России
10:10
Наука
Ученые из Уппсальского университета выяснили, как лунный цикл влияет на качество сна
10:10
Экономика
Средняя площадь квартир в российских новостройках заметно сократилась
10:10
Общество
Людей шокировало поведение матери, устроившей фотосессию с ребенком у обрыва в Крыму
10:09
Армия
ВС РФ проведут в Таджикистане военные учения на фоне ситуации в Афганистане
10:08
Армия
Страны ОДКБ призвали воздержаться от вооруженных столкновений в Афганистане
10:02
Происшествия
ФАН публикует видео с места гибели пешехода на проспекте Мира в Москве
10:01
Экономика
Украина получит еще 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европы
Все новости
ЛДПР

Россия импортировала на треть меньше тунца в первом полугодии
Экономика
Россия импортировала на треть меньше тунца в первом полугодии
pixabay.com  /  WikiImages

Москва, 15 сентября. Импортеры стали поставлять меньше тунца в Россию. Падение объема торговли отметили в Федеральной таможенной службе по итогам января — июня 2021 года.

Россия закупила на 27,7% меньше этого вида рыбы в натуральном выражении. В денежном выражении снижение составило 20,9%, уточняет «Коммерсантъ».

Основными причинами эксперты называют сокращение потребления из-за потребительской экономии, низкий вылов в странах-поставщиках и малый спрос на продукцию среди россиян. Динамика рынка может привести к нехватке тунца в специализированных ресторанах и суши-барах.

Президент Всероссийской рыбопромышленной ассоциации (ВАРПЭ) Герман Зверев отметил, что морепродукты относятся к уязвимой группе продуктов, от которой потребители могут легко отказаться.

«Больше всего страдает премиальная продукция, к которой относится тунец. Такая ситуация во всем мире», — заявил Зверев.

Производители красной икры ранее предупреждали о возможном росте цен в России к новогодним праздникам. Глава Камчатской области Владимир Солодов опроверг эти известия и заявил о стабилизации стоимости деликатеса.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Россия импортировала на треть меньше тунца в первом полугодии
рыба продукты импорт экономика россии тунец
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru