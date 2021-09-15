Россия импортировала на треть меньше тунца в первом полугодии

Москва, 15 сентября. Импортеры стали поставлять меньше тунца в Россию. Падение объема торговли отметили в Федеральной таможенной службе по итогам января — июня 2021 года.

Россия закупила на 27,7% меньше этого вида рыбы в натуральном выражении. В денежном выражении снижение составило 20,9%, уточняет «Коммерсантъ».

Основными причинами эксперты называют сокращение потребления из-за потребительской экономии, низкий вылов в странах-поставщиках и малый спрос на продукцию среди россиян. Динамика рынка может привести к нехватке тунца в специализированных ресторанах и суши-барах.

Президент Всероссийской рыбопромышленной ассоциации (ВАРПЭ) Герман Зверев отметил, что морепродукты относятся к уязвимой группе продуктов, от которой потребители могут легко отказаться.

«Больше всего страдает премиальная продукция, к которой относится тунец. Такая ситуация во всем мире», — заявил Зверев.

Производители красной икры ранее предупреждали о возможном росте цен в России к новогодним праздникам. Глава Камчатской области Владимир Солодов опроверг эти известия и заявил о стабилизации стоимости деликатеса.