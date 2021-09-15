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Богданова вспомнила о предательстве Чемоданова и отношениях с Табаковым
Шоу-бизнес
Богданова вспомнила о предательстве Чемоданова и отношениях с Табаковым
Global Look Press  /  Natalia Shakhanova/Global Look Press

Москва, 15 сентября. Актриса Ольга Богданова вспомнила о разрушенном романе с музыкантом Валерием Чемодановым и тяжелых отношениях с режиссером Олегом Табаковым.

Артистка была в отношениях с Чемодановым семь лет, но до ЗАГСа пара не дошла. В какой-то момент музыкант закрутил роман с заместителем директора «Современника». Женщина обещала возлюбленному Богдановой продвижение по карьерной лестнице и звала его в санаторий. Актриса не смогла простить предательство Чемоданова, собрала вещи и ушла, пишет Teleprogramma.pro.

После разрыва отношений у нее состоялся разговор с Табаковым, который был в тот момент директором «Современника». По словам актрисы, беседа была тяжелой.

«Олег Павлович был холоден и жесток ко мне. Он прекрасно относился к молодежи, но я не попала в их число. С ним я никогда так и не примирилась. Жизнь не предоставила нам встреч», — сказала 70-летняя актриса в эфире телепрограммы «Судьба человека».

Олега Табакова не стало в марте 2018 года. После смерти всплыло множество подробностей личной жизни артиста. Вдова режиссера Марина Зудина сообщила, что Табаков не хотел второго ребенка, но она смогла уговорить мужа.

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Все новости / Шоу-бизнес / Богданова вспомнила о предательстве Чемоданова и отношениях с Табаковым
богданова табаков личная жизнь чемоданов
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