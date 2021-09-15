Обманувшего пенсионера на 900 тысяч рублей мошенника задержали в Москве

Москва, 15 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который может быть причастен к мошенничеству в особо крупном размере в отношении пожилого жителя российской столицы.

Было установлено, что 75-летнему жителю района Дорогомилово позвонил неизвестный, предложив оформить потребительский кредит, на что пенсионер ответил отказом. Тогда с ним связались «сотрудники банка», которые заявили, что на его имя кто-то пытается взять деньги в долг у банка. Чтобы пресечь попытку мошенничества, пенсионеру необходимо снять денежные средства и передать их курьеру, чтобы тот положил их на безопасный счет. За это мужчине обещали выплатить компенсацию.

Пожилой житель Брянской улицы снял 900 тысяч рублей и передал их таксисту, который осуществлял курьерскую доставку и не был в курсе, что тем самым помогает злоумышленнику. Однако и даже после этого звонки не прекратились. На этот раз неизвестный предложил пенсионеру заплатить комиссию, чтобы получить обещанную компенсацию. Мужчина понял, что его пытаются обмануть и обратился в полицию.

В итоге подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний мужчина, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о мошенничестве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Deita.ru сообщало, что в России перепишут всех телефонных мошенников.