Лавров призвал НАТО вести профессиональный диалог с Россией

Душанбе, 15 сентября. Россия готова вести диалог с НАТО, но он должен быть профессиональным со стороны Североатлантического альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сейчас НАТО отказывается вести диалог с Москвой по линии военных, сообщил Лавров в ходе подведения итогов совместного заседания СМИД, СМО и КССБ ОДКБ в Душанбе.

«Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах», — высказался глава МИД РФ.

Также стало известно, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла совместное заявление министров иностранных дел стран-участников о приверженности принципам Устава ООН.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства призвал Украину иметь достоинство и перестать что-либо выпрашивать. По его словам, народ Украины заслуживает быть созидателем, а не просителем.