Пентагон отреагировал на сообщения о запуске ракеты в Северной Корее

Вашингтон, 15 сентября. Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США считает, что запуск северокорейской ракеты не представляет «немедленной угрозы».

В пресс-релизе, который распространили в среду, 15 сентября, подчеркивается, что американские военные оценили сообщения о запуске снаряда с территории КНДР.

«Это событие не несет немедленной угрозы персоналу или территории США либо же нашим союзникам, ракетный пуск подчеркивает дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР», — заявили в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что северокорейские военные запустили в направлении Японского моря неизвестный снаряд. Предполагается, что ракета могла упасть за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея уже пятый раз в этом году проводит испытания вооружений. В конце прошлой недели в республике протестировали новую крылатую ракету большой дальности. Кроме того, как пишет Infox, разведка США выявила у берегов КНДР подводную лодку.