Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 10:20
10:19
Весь мир
Иракское ополчение обвинило ВВС США в уничтожении двух автомобилей на границе с Сирией
10:16
Армия
Американские спецслужбы спрогнозировали возрождение «Аль-Каиды» в ближайшие два года
10:14
Общество
Попова назвала «неплохой» ситуацию с иммунной прослойкой от COVID-19 в России
10:10
Наука
Ученые из Уппсальского университета выяснили, как лунный цикл влияет на качество сна
10:10
Экономика
Средняя площадь квартир в российских новостройках заметно сократилась
10:10
Общество
Людей шокировало поведение матери, устроившей фотосессию с ребенком у обрыва в Крыму
10:09
Армия
ВС РФ проведут в Таджикистане военные учения на фоне ситуации в Афганистане
10:08
Армия
Страны ОДКБ призвали воздержаться от вооруженных столкновений в Афганистане
10:02
Происшествия
ФАН публикует видео с места гибели пешехода на проспекте Мира в Москве
10:01
Экономика
Украина получит еще 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европы
Все новости
ЛДПР

Пентагон отреагировал на сообщения о запуске ракеты в Северной Корее
Армия
Пентагон отреагировал на сообщения о запуске ракеты в Северной Корее
wikipedia.org  /  USGS / Public Domain

Вашингтон, 15 сентября. Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США считает, что запуск северокорейской ракеты не представляет «немедленной угрозы».

В пресс-релизе, который распространили в среду, 15 сентября, подчеркивается, что американские военные оценили сообщения о запуске снаряда с территории КНДР.

«Это событие не несет немедленной угрозы персоналу или территории США либо же нашим союзникам, ракетный пуск подчеркивает дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР», — заявили в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что северокорейские военные запустили в направлении Японского моря неизвестный снаряд. Предполагается, что ракета могла упасть за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея уже пятый раз в этом году проводит испытания вооружений. В конце прошлой недели в республике протестировали новую крылатую ракету большой дальности. Кроме того, как пишет Infox, разведка США выявила у берегов КНДР подводную лодку.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Пентагон отреагировал на сообщения о запуске ракеты в Северной Корее
сша кндр пентагон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru