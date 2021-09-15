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Глава МИД России назвал ориентировочные сроки запуска «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 09:54
Политика
Глава МИД России назвал ориентировочные сроки запуска «Северного потока — 2»
nord-stream2.com  /  Nord Stream 2

Москва, 15 сентября. Процесс получения разрешения на запуск газопровода «Северный поток — 2» может затянуться, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, немецкий регулятор должен выдать разрешение на запуск трубопровода. Этот процесс небыстрый, сказал Лавров, отметив, что он может быть завершен к началу 2022 года.

Об этом министр заявил в ходе беседы с журналистами по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ.

Также глава МИД России предположил, что нападки на «СП-2» со стороны Украины будут продолжаться. Киевские власти буквально «выклянчивают» у стран Запада, чтобы те повлияли на остановку газопровода, отметил Лавров.

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лавров мид рф сп-2
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