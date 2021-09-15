Лавров назвал серьезными данные о вмешательстве США в российские выборы

Москва, 15 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве Вашингтона в выборы в России, которые были предоставлены послу Соединенных Штатов.

Министр подчеркнул, что американский дипломат пообещал изучить все переданные ему в министерстве иностранных дел документы касательно попыток вмешательства.

Данные о вмешательстве США во внутренние дела России касались отказа ряда зарубежных платформ убрать запрещенный контент, констатировал Лавров во время своего выхода к прессе по итогам совместного заседания СМИД, СМО и КССБ ОДКБ.

Ранее российский дипломат отметил, что в последнее время попытки Запада повлиять на выборы в РФ стали проявляться сильнее, чем раньше. Однако Москва не намерена терпеть вмешательство иностранных государств во внутренние дела.