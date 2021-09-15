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Страны ОДКБ окажут Таджикистану помощь в случае эскалации на границе с Афганистаном

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 09:46
Политика
Страны ОДКБ окажут Таджикистану помощь в случае эскалации на границе с Афганистаном
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 15 сентября. Участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) едины во мнении и окажут Таджикистану помощь в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном.

В ходе общения с журналистами генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что ситуация на территории Афганистана вызывает беспокойство. Он также рассказал об итогах совместного заседания Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей Советов безопасности организации.

«В случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и дипломатическая помощь», — сообщил он.

Стоит отметить, что эскалация обстановки на границе с Афганистаном произошла после того, как власть в Кабуле была захвачена талибами (члены запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1).

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ передало ВС Таджикистана партию модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М. Церемония передачи 12 боевых автомобилей состоялась в Душанбе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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