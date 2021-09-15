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РФС поставил сборной России задачу выйти на летнюю Олимпиаду в Париже
Спорт
РФС поставил сборной России задачу выйти на летнюю Олимпиаду в Париже
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 15 сентября. Сборной России по футболу поставлена задача по выходу на следующие летние Олимпийские игры, которые пройдут во Франции.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после заседания попечительского совета организации рассказал журналистам, что перед национальной командой поставлена задача квалифицироваться на ОИ-2024. Для выхода на Олимпиаду в Париже молодежной сборной страны необходимо дойти до полуфинала чемпионата Европы.

«Мы ставим такую задачу и будем работать в этом направлении. Хотя, конечно, все понимают, что отбор на Олимпиаду еще сложнее, чем на чемпионат мира. Европейские сборные получают всего лишь четыре путевки, а у нас 55 ассоциаций», — заметил глава РФС.

Дюков напомнил, что национальная команда на протяжении 23 лет не выступала на Олимпиаде, пишет RT. В 1988 году сборная СССР выиграла футбольный турнир в рамках ОИ в Сеуле.

Ранее защитник ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России по футболу. Игрок московского клуба выступал за национальную команду с 2017 года.

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футбол рфс сборная россии ои-2024
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