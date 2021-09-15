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Лавров обвинил Украину в нападках на «Северный поток — 2»

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 09:46
Политика
Лавров обвинил Украину в нападках на «Северный поток — 2»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 15 сентября. Нападки на газопровод «Северный поток — 2» со стороны Украины будут продолжаться, отметил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, критика в отношении «СП-2» в основном идет от США. Американская сторона считает, что газопровод якобы будет негативно воздействовать на энергобезопасность европейских стран, сказал Лавров.

«Наши украинские друзья постоянно пытаются вывести эту тему на уровень истерики. Это у них привычка — клянчить что-то у Запада», — заявил глава МИД России.

Киевские власти просят Запад остановить «Северный поток — 2», пустить Украину в состав НАТО и ЕС, требуют финансовой помощи, констатировал Лавров. Украинский народ заслуживает быть не просителем, а созидателем, подчеркнул дипломат в ходе общения с журналистами по итогам совместного заседания СМИД, СМО и КССБ ОДКБ.

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украина лавров сп-2
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