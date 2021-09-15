Айвен Райтман снимет сиквел «Близнецов» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни ДеВито

Лос-Анджелес, 15 сентября. Канадский кинорежиссер Айвен Райтман, автор криминальной комедии «Близнецы» 1988 года, снимет сиквел ленты, получивший название «Тройняшки» — в нем появится еще один брат.

Сюжет оригинальной ленты рассказывает о генетическом эксперименте, в рамках которого новорожденных близнецов, совершенно не похожих друг на друга, разлучают на долгие годы. Братья в конечном счете встречаются, и это служит отправной точкой для невероятной истории.

Главные роли в ленте, кассовые сборы которой составили почти 217 млн долларов при бюджете 15 млн долларов, исполнили Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито. Как сообщает Deadline, они вернутся к своим ролям в новом фильме. Третьего брата сыграет Трейси Морган. Съемки комедии стартуют в Бостоне в январе 2022 года.

По словам режиссера, роль третьего брата изначально предназначалась Эдди Мерфи, который вместе с Шварценеггером придумал сделать его темнокожим, однако из-за расхождений в графиках ему пришлось отказаться от участия в съемках.

Ранее стало известно, что главную роль в телеадаптации ленты «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером исполнит звезда «Сумеречных охотников» Доминик Шервуд.