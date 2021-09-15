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Средний лимит овердрафта по дебетовым картам россиян увеличился на 18,7%

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 09:40
Экономика
Средний лимит овердрафта по дебетовым картам россиян увеличился на 18,7%
pixabay.com  /  PD

Москва, 15 сентября. Российские банки увеличили средний размер овердрафта до максимальных показателей за три года — 48,9 тыс. рублей. Об этом сообщили в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

В августе лимит вырос на 18,7%. За отчетный месяц кредитные учреждения одобрили 21,9 тыс. дебетовых карт, позволяющих тратить больше средств, чем них есть. При этом их совокупный лимит превысил отметку 1 млрд рублей, что на 17,5% больше показателя июля, уточняет РБК.

По информации БКИ «Эквифакс», на 1 августа россияне получили 600 тыс. карт с овердрафтом, на общую сумму лимита 12,4 млрд рублей. Это вдвое меньше, чем портфель таких карт в допандемийный период.

Реклама банков стала еще назойливей, на это обратили внимание регуляторы. В связи с этим ЦБ совместно с Федеральной антимонопольной службой РФ создал письменные рекомендации, адресованные банкам, микрофинансовым организациям, кредитным и сельскохозяйственным кооперативам, а также ломбардам.

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