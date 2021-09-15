«Этот день в истории». Что произошло 15 сентября, праздники, факты, люди

Интересные факты, важные события и интернациональные праздники собраны в новом выпуске передачи «Этот день истории».

К демократии стремятся многие страны по всему миру, но воплотить ее в жизнь удается только единицам. Политический строй был введен еще в Древней Греции, но отмечают праздник лишь с 2008 года.

Сегодня вспоминают не только о «народовластие», но и о страшном заболевание. Лимфома — это вид раковой опухоли, которая поражает лимфотические узлы. От нее скончались Жаклин Кеннеди, Борис Стругацкий и сооснователь Microsoft Пол Аллен.

Ровно 104 года назад вышел первый тираж легендарного журнала Forbes. Он был назван в честь его основателя и американского журналиста Берти Чарльза Форбса. Изначально он хотел назвать издание «Дела и их вершители», но его отговорили друзья.

О том, какая известная на весь мир писательница сегодня могла бы отметить свой день рождения, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».