Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 10:19
10:16
Армия
Американские спецслужбы спрогнозировали возрождение «Аль-Каиды» в ближайшие два года
10:14
Общество
Попова назвала «неплохой» ситуацию с иммунной прослойкой от COVID-19 в России
10:10
Наука
Ученые из Уппсальского университета выяснили, как лунный цикл влияет на качество сна
10:10
Экономика
Средняя площадь квартир в российских новостройках заметно сократилась
10:10
Общество
Людей шокировало поведение матери, устроившей фотосессию с ребенком у обрыва в Крыму
10:09
Армия
ВС РФ проведут в Таджикистане военные учения на фоне ситуации в Афганистане
10:08
Армия
Страны ОДКБ призвали воздержаться от вооруженных столкновений в Афганистане
10:02
Происшествия
ФАН публикует видео с места гибели пешехода на проспекте Мира в Москве
10:01
Экономика
Украина получит еще 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европы
10:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 15 сентября, праздники, факты, люди
Все новости
ЛДПР

«Этот день в истории». Что произошло 15 сентября, праздники, факты, люди
Видео

Интересные факты, важные события и интернациональные праздники собраны в новом выпуске передачи «Этот день истории».

К демократии стремятся многие страны по всему миру, но воплотить ее в жизнь удается только единицам. Политический строй был введен еще в Древней Греции, но отмечают праздник лишь с 2008 года.

Сегодня вспоминают не только о «народовластие», но и о страшном заболевание. Лимфома — это вид раковой опухоли, которая поражает лимфотические узлы. От нее скончались Жаклин Кеннеди, Борис Стругацкий и сооснователь Microsoft Пол Аллен.

Ровно 104 года назад вышел первый тираж легендарного журнала Forbes. Он был назван в честь его основателя и американского журналиста Берти Чарльза Форбса. Изначально он хотел назвать издание «Дела и их вершители», но его отговорили друзья.

О том, какая известная на весь мир писательница сегодня могла бы отметить свой день рождения, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад

Все новости / Видео / «Этот день в истории». Что произошло 15 сентября, праздники, факты, люди
этот день в истории
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru